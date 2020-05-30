شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتحرر من قيود كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود حسن

تستعد عديد من دول العالم، لبدء مرحلة جديدة نحو عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، لتنتفض في وجه وباء كورونا وتتحرر من قيوده لعودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة شريان الحياة إلى عجلة السياحة والاقتصاد من جديد، مبقية في الوقت ذاته على قواعد وإجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات أساساً لعمليات التخفيف في أغلب الدول.

فرنسا

تواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل، خاصة في فرنسا التي أعلنت، أمس الأول الخميس، التوجه نحو إعادة فتح المقاهي، والمطاعم، والحانات، وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في سياق كشفه تفاصيل المرحلة الثانية من رفع القيود، مساء أمس الأول الخميس، «في نهاية المطاف، الحرية ستعود لتشكّل القاعدة فيما الحظر سيمثّل الاستثناء».

وتتواصل حركة تخفيف إجراءات العزل، وتتسارع، لإعادة بعض من حرية الحركة، خصوصاً إنعاش الاقتصادات التي أنهكت.

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الأول الخميس، رفع جزء مهم من القيود المفروضة على السكان بدءا من 2 يونيو/ حزيران، في ظل تدني مستوى تفشي وباء كوفيد-19، كما أنها أيدت إعادة فتح الحدود الداخلية لأوروبا منتصف الشهر المقبل.

كما سيكون متاحاً أمام المقاهي، والحانات، والمطاعم، المغلقة منذ منتصف مارس/ آذار، إعادة فتح أبوابها، ولكن مع الإبقاء على بعض القيود.

وأشارت الحكومة إلى أن الأجانب لن يتمكنوا من قضاء عطلة هناك حتى 24 يوليو على أقرب تقدير.

البرتغال

وفي البرتغال، أعيد افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاحف والعديد من المحال التجارية الاثنين الماضي. وسيتم فتح الشواطئ اعتباراً من 6 يونيو، ولكن سيتعين على الراغبين بالخضوع لحمامات الشمس الابتعاد عن بعضهم لمسافة 1.5 متر على الأقل، وتأمل الفنادق بدء العمل من جديد اعتباراً من أول يونيو المقبل. وفتحت البرتغال وكالات بيع السيارات والمكتبات في 4 مايو. وأصبح بمقدور المتاجر الصغيرة التي لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع والمطلّة على الشارع استئناف نشاطها، مع الالتزام بالأقنعة الواقية. وكذلك الصالونات، على أن يأتي الزبائن تبعاً لموعد مسبق.

كرواتيا

فتحت كرواتيا، أبوابها في 11 مايو، للمراكز التجارية والمطاعم. وحددت التجمعات بألا تزيد عن 10 أشخاص.

إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، أن بإمكان السياح الأجانب التحضير لعطلهم، والعودة إلى البلاد ابتداءً من يوليو المقبل.

اليونان

سمحت اليونان للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها في إطار رفع تدريجي للقيود التي تفرضها السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد، وذلك في محاولة لإعادة استئناف نشاطها الاقتصادي المعتمد على السياحة، وللمساعدة على جذب السائحين الأجانب قبل موسم الصيف. وستفتح الفنادق الموسمية أبوابها ابتداء من 15 يونيو، في وقت تستأنف فيه أيضاً بعض الرحلات الجوية الدولية المباشرة من مطار أثينا الدولي. كما استؤنفت أيضاً رحلات السفر إلى جميع الجزر اليونانية، حيث تعمل عبارات الركاب بنسبة 50% من طاقتها، في وقت تستعد فيه البلاد لإعادة فتح الفنادق في أول يونيو/ حزيران.

ألمانيا

فتحت ألمانيا الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا 16 مايو، مع الإبقاء على إجراءات المراقبة المشددة. كما حددت منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل موعداً لفتح الحدود كاملة مع دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة الأخرى.

ونقلت مجلة «فوكوس» الثلاثاء الماضي عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قولها إن الحكومة الألمانية تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.

إيطاليا

قرّرت إيطاليا، إعادة فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 3 يونيو، وألغت الحجر الإلزامي للزوار الأجانب. وسمحت الحكومة بالسفر من دون عوائق عبر البلاد. وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي، لمنع موجة ثانية من العدوى. وتم فتح المحال التجارية في 18 مايو.

أما دول جنوب أوروبا، حيث تشكل السياحة جزءاً مهماً من إجمالي الناتج الداخلي، فتعلن الواحدة تلو الأخرى انتهاء الإجراءات المُقيدة. وتدعو روما إلى تحديد الخامس عشر من يونيو/ حزيران، موعداً لكل الاتحاد الأوروبي لفتح الحدود بين دوله.

الولايات المتحدة

يُحظر على السياح دخول الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، ما يعني عدم القدرة على القيام برحلات إلى عالم والت ديزني في فلوريدا، وستبدأ الفنادق والمنتجعات بافتتاح أبوابها اعتباراً من 1 يونيو المقبل بسعة 50% من طاقتها.

آيسلندا

تستعد آيسلندا لاستقبال السياح اعتباراً من 15 يونيو، وستطلب منهم إما الخضوع لاختبار «كوفيد-19»، أو الموافقة على الحجر الصحي لمدة أسبوعين أو تقديم وثائق رسمية لاختبار سلبي حديث.

سلوفينيا

أصبحت سلوفينيا أول دولة في أوروبا تعلن «انتهاء» الوباء على أراضيها، وأعلنت إعادة فتح حدودها، فتحت مقاهي الأرصفة والمطاعم، وصالونات الحلاقة والتصفيف، المتاحف ومتاجر بيع الكتب، لكن وضع القناع الواقي إجبارياً في الأماكن العامة المغلقة، ووسائل النقل والمتاجر.

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بولندا

فتحت بولندا، أبوابها بداية من أول مايو. مع فتح دور الحضانة ورياض الأطفال.

الجبل الأسود

أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود الاثنين الماضي أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد في خطوة بالغة الأهمية لصناعة السياحة وتأتي بعد 69 يوماً من الإعلان عن أول إصابة وبعد مرور 20 يوماً بدون اكتشاف أي حالات جديدة.

سويسرا

بدأت الحكومة السويسرية في تخفيف الإجراءات منذ 27 أبريل، حيث سمحت بإعادة فتح محال مصففي الشعر وصالونات التجميل ومستحضرات التجميل ومتاجر الخردوات وبائعي الزهور ومتاجر مستلزمات الحدائق والهوايات ومراكز العلاج الطبيعي. وأعادت المستشفيات والعيادات جميع الخدمات الطبية.

بلجيكا

أنهت بلجيكا العزلة الجزئية على 3 مراحل. الأولى بدأت في الرابع من مايو، حيث سمح لبعض المتاجر بفتح أبوابها، مع اتباع قواعد المسافة، مع إتاحة ممارسة رياضة ركوب الدراجات أو المشي في مجموعات تصل إلى 3 أشخاص كحد أقصى.

وتم السماح بفتح بعض المتاجر في المرحلة الثانية منذ 11 مايو، ومن المقرر إعادة فتح المطاعم والمقاهي والمحال التجارية في 8 يونيو المقبل.

اليابان

رفع رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً إن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس «كورونا» خلال أقل من شهرين. وألغيت قيود التباعد الاجتماعي عن معظم اليابان في 14 مايو، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة.

النمسا

وفي النمسا، عاد موظفو الشركات التي لا تستقبل زبائن إلى مكاتبهم بدءاً من أول أسبوع في مايو، مع وضع القناع الواقي في وسائل النقل. وفتحت غالبية المتاجر أبوابها بدءاً من 11 مايو، بشرط احترام قيود التباعد الاجتماعي.

وخففت النمسا أمس قيود الإغلاق، على أن تشمل إعادة فتح الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز اللياقة البدنية.

البرازيل

في البرازيل تبقى الأولوية الملحة لاحتواء انتشار الوباء وهو ما لم تتمكن هذه الدولة العملاقة في أمريكا الجنوبية من القيام به حتى الآن. لكن ولاية ساو باولو الرئة الاقتصادية للبرازيل أعلنت «استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية» اعتباراً من الاثنين. وتقترب مستشفيات هذه الولاية من الوصول الى أقصى طاقاتها الاستيعابية لكن عودة الحياة الى طبيعتها ستتم عملاً بالوضع الصحي لكل منطقة.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين الماضي إن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر المقبل.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه واعتباراً من الأول من يونيو يمكن للأسواق الخارجية ومعارض السيارات أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة «كوفيد-19».

وذكرت الحكومة أنه ينتظر،لمتاجر بيع الملابس والأحذية والألعاب والأثاث والكتب والإلكترونيات، إلى جانب متاجر إصلاح الملابس ودور المزادات واستوديوهات التصوير والأسواق الداخلية، أن تستأنف أنشطتها بحلول 15 من يونيو.

ومن المرجح إعادة فتح حدائق العطلات 4 يوليو على أقرب تقدير، وقد تضطر الفنادق ومنازل العطلات إلى الانتظار لفترة أطول. وتم رفع القيود المفروضة على السفر إلى الشواطئ والحدائق الوطنية في إنجلترا هذا الشهر.

البوسنة

قال رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيا الخميس الماضي، إن بلاده ستعيد فتح الحدود، التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا، مع دول الجوار كرواتيا وصربيا والجبل الأسود في الأول من يونيو، كما سيتم رفع القيود على رحلات الطيران التجارية.

كما سيتم السماح بالسفر من دول أخرى إلى البوسنة لأغراض العمل وكذلك الزيارات لدواعٍ طبية والجنازات.

أكبر تراجع للقطاع السياحي

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي لصحيفة هاندلسبات إن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70% هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وقال بولوليكاشفيلي إن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجياً حدودها اعتباراً من أغسطس/ آب.



