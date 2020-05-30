شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تصدر 182 ألف شهادة منشأ خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
أظهرت إحصاءات صادرة عن «غرفة تجارة وصناعة دبي»، نشرها «مركز دبي للإحصاء» على موقعه الإلكتروني، أن عدد شهادات المنشأ التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 بلغ 181.837 شهادة.
وتتيح «غرفة دبي»، التي تعد الأولى عالمياً في إصدار شهادات المنشأ بما يقرب من 900 ألف شهادة سنوياً، لأعضائها الاختيار بين طلب شهادة المنشأ الإلكترونية، وشهادة المنشأ الاعتيادية الصادرة للدول التي لا تقبل شهادة المنشأ الإلكترونية.
وتستغرق عملية تقديم طلب لشهادة المنشأ الإلكترونية منذ لحظة تقديم الطلب وحتى طباعة الشهادة الإلكترونية وقتاً لا يتعدى 20 دقيقة، ويمكن أن تصل إلى 12 دقيقة، في حين أن تقديم طلب شهادة المنشأ العادية في مقر وفروع الغرفة قد يستغرق أكثر من ساعة.
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