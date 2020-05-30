«إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» يقدمان فائدة صفرية على 60% من قيمة العقار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



أطلقت شركة «إعمار العقارية» بالشراكة مع بنك «الإمارات دبي الوطني» عرضاً جديداً لعملائها على مبيعات الوحدات السكنية الشقق ومنازل التاونهاوس والفلل ضمن بعض مشاريعها التطويرية.

ويتضمن العرض توفير فائدة تمويل صفرية للمشترين على سداد 60% من العقار، كما ويشترط العرض سداد 40% من قيمة العقار خلال 120 يوماً من توقيع العقد بالإضافة إلى إعفاء بعض المشاريع من رسوم الخدمات وإدارة المرافق والموافقات الإدارية والتقييم.

ويشمل هذا العرض مجموعة متنوعة من مشاريع «إعمار» التطويرية التي توزع بين كل من «وسط مدينة دبي»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«دبي هيلز استيت»، بالإضافة إلى «دبي الجنوب».

وكانت «إعمار» قد أعلنت، في نهاية السنة المالية 2019، أنها سلمت أكثر من 63 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق الدولية حتى الآن، فيما يجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، و14 ألف وحدة في الأسواق الدولية، بينما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المتراكمة للوحدات قيد الإنجاز 45.795 مليار درهم، بلغت حصة السوق المحلية منها 33.736 مليار درهم.