شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يصر على اتهاماته.. وترامب يوسع معركته ضد الإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب «بتمجيد العنف»، وألحق بتغريدة له تتعلق بالاضطرابات في منيابوليس، تنبيهاً يفيد بأن الموقع يخلي مسؤوليته عن التغريدة التي قال إنها تنتهك قواعده. وكتب ترامب في تغريدته «هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد، ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز، وأخبرته أن الجيش معه قلباً وقالباً. سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكراً لكم». والآن لم يعد ممكناً قراءة رسالة ترامب من دون الضغط على تنبيه يقول «هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر المتعلقة بتمجيد العنف». لكن «تويتر» قرر أن بقاء هذه التغريدة متاحة قد يكون في المصلحة العامة».

في سلسلة تغريدات قال موقع تويتر، إنه اتخذ هذا القرار «بهدف منع الآخرين من استلهام أفكار لارتكاب أعمال عنف». وأضاف أن مستخدمي الموقع لا يزال يمكنهم «إعادة نشر التغريدة مع التعليق عليها لكن لا يمكنهم الإعجاب بها، أو الرد عليها، أو إعادة نشرها فحسب».

ويأتي ما فعله «تويتر» بعد ساعات من إعلان ترامب أنه سيسعى لسن تشريع قد يلغي، أو يضعف قانوناً يحمي شركات الإنترنت، ومنها «تويتر»، و«فيسبوك»، في محاولة غير مألوفة لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي التي يتعرض عبرها للنقد.

وليست هذه المرة الأولى التي يضع فيها الموقع إشارات تحذيرية لسيد البيت الأبيض، فقد وضع، الثلاثاء الماضي، على تغريدتين له تنبيهاً موجهاً إلى القراء وفيه «تحقّق من الوقائع».

وقال الرئيس الأمريكي من المكتب البيضاوي، أمس الأول الخميس، أثناء توقيعه الأمر التنفيذي الذي يُتوقع أن يكون محور نزاع قضائي «نحن هنا للدفاع عن حرية التعبير في مواجهة أحد أسوأ المخاطر على الإطلاق»، في إشارة إلى ما اعتبره «الاحتكار» الذي تمارسه الشركات الكبرى المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن تلك الشركات «لديها سلطة مطلقة في حجب، وتحرير، وإخفاء أو تغيير جميع أشكال التواصل بين الأفراد وشرائح واسعة من الجمهور».

وترامب نشط جداً على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعلن منها باستمرار مواقف سياسية، ويشنّ هجمات شخصية، وينشر نظريات مؤامرة، وتصريحات انتخابية. ويدين ترامب منذ وقت طويل ما يعتبره انحيازاً أيديولوجياً وسياسياً لعمالقة وادي السيليكون، ولم يهدأ ترامب منذ أن وسم موقع تويتر المفضل لديه تغريدتيه بتحذيرين.

وصار وضع الإشارات التحذيرية أمراً شائعاً على التغريدات الخادعة، أو الخطيرة، لكنّها المرة الأولى التي تشمل ترامب نفسه.

وباسم حرية التعبير، قرّر الرئيس الأمريكي «الانتقام» بحسب البعض، عبر مهاجمة البند 230 الشهير من «قانون آداب الاتصالات».

ويمثل هذا القانون حجر زاوية في تنظيم شبكة الإنترنت الأمريكي، وهو يمنح خصوصاً شركات «فيسبوك»، و«تويتر»، و«يوتيوب» (جوجل)، حصانة من أي تتبع قانوني مرتبط بالمحتوى الذي تنشره جهات ثالثة، ويمنحها حرية التدخل في سير منصاتها.

عقاب

ويهدف الأمر التنفيذي إلى تغيير مجال تطبيق القانون الصادر عام 1996، ويؤكد أن الحصانة لا يمكن أن تشمل من يمارس «حجب بعض وجهات النظر».

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ويضيف نصّ الأمر «عندما تحجب شبكات اجتماعية نافذة آراء، فإنها تتوقف عن العمل كمنتديات محايدة. يجب اعتبارها صانعة محتوى، والتعامل معها على ذلك الأساس».

واعتبر السيناتور الديمقراطي، رون وايدن، أن ترامب يريد «ترهيب» شبكات التواصل الاجتماعي. وقال إنه يهاجم البند 230 «لأنه يحمي حقّ الشركات في منع نشر أكاذيب».

واعتبر «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، وهو منظمة غير حكومية، أن الأمر التنفيذي يشمل «تهديداً صارخاً ومناقضاً للدستور لمعاقبة المنصات التي تثير استياء الرئيس».

يليق ب «الأنظمة الاستبدادية»

ولم ترغب شركة «تويتر» بالتعليق، لكن مات شرورز، رئيس جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات، وهي جماعة ضغط لمصلحة قطاع التكنولوجيا، اعتبر أن هذا النوع من «الانتقام» يليق ب«الأنظمة الاستبدادية الأجنبية أكثر من الولايات المتحدة». ويستعر منذ أشهر النقاش حول الحصانة التي تتمتع بها تلك المنصات، ويتجاوز بكثير الخلاف بين دونالد ترامب، و«تويتر».

فقد برزت أصوات من اليمين واليسار منذ بضعة أعوام لإجبار شبكات التواصل الاجتماعي على تحمل مسؤولية أكبر، والتدقيق في المحتوى الذي ينشر عليها.

حجب باسم الحجب

وأثار التعامل مع المسألة عبر أمر تنفيذي سخطاً، وقالت غرفة التجارة الأمريكية «مهما كانت الملابسات، لا تدار السياسة العامة بهذا الشكل». وأضافت «الأمر التنفيذي لا يمكن أن يغيّر القانون الفيدرالي».

ولدى سؤاله عن احتمال أن يقفل حسابه، أجاب دونالد ترامب الذي يتابعه 80 مليون شخص على «تويتر»، مهاجماً وسائل الإعلام، قائلاً «لو كانت لدينا صحافة نزيهة في هذا البلد، لفعلت ذلك في ثانية». (أ ف ب)

دورسي علم مسبقاً بقرار وسم التغريدة