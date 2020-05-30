الذهب يرتفع مترقباً مسارات الأزمة مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بدعم من استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما ينتاب الحذر المتعاملين في السوق ترقباً لرد فعل واشنطن إزاء موافقة البرلمان الصيني على قانون للأمن القومي في هونج كونج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1725.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1739.60 دولار للأوقية.

وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال: الناس سيتطلعون لكي يروا ما إذا كان ذلك قد يطلق المزيد من التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويحفز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، المستثمرين على طلب المعدن الذي يُعد ملاذاً آمناً، والذي يتجه صوب تحقيق زيادة شهرية بأكثر من 2%.

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وفي أسواق العملات، ارتفع الين مقابل عملات رئيسية، أمس الجمعة، في الوقت الذي ساد فيه الحذر قبيل مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعامل الصين مع هونج كونج مما تسبب في إطلاق تدفقات صوب العملة التي تُعد ملاذاً آمناً.

وتراجع الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني؛ لكنه قد يغير مساره سريعاً في ظل تنامي المخاوف بشأن توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتجه الدولار صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية؛ إذ تسبب إحراز تقدم في رفع إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا وخطط تحفيز في أوروبا في إضعاف الطلب على الملاذات الآمنة.

وصعد الين 0.5% إلى 107.09 مقابل الدولار، وارتفعت العملة اليابانية مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بدعم من التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن.

وتراجع الدولار إلى 1.1102 دولار لليورو، أمس الجمعة، قرب أدنى مستوياته منذ 30 مارس/‏‏آذار. وتلقى اليورو الدعم من بيانات أظهرت انخفاضاً يقل عن المتوقع في مبيعات التجزئة الألمانية. (وكالات)