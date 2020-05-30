«العشرين» تدرس طلبات تعليـــق الـديـن لـ 36 دولـــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون، المقدمة من 36 دولة.

وشارك في ترؤس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الذي عقد الليلة قبل الماضية، والذي يهدف إلى التوصل إلى تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، ومناقشة أي أمور عالقة، كل من فرنسا، وكوريا الجنوبية.

وتقدمت 36 دولة، بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة التي ستمكّن الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، في شهر إبريل/‏ نيسان، على تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقراً لفترة محددة، لتمكين تلك الدول من تسخير إمكاناتها لمكافحة كورونا.(وام)