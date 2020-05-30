شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرين» تدرس طلبات تعليـــق الـديـن لـ 36 دولـــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون، المقدمة من 36 دولة.
وشارك في ترؤس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الذي عقد الليلة قبل الماضية، والذي يهدف إلى التوصل إلى تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، ومناقشة أي أمور عالقة، كل من فرنسا، وكوريا الجنوبية.
وتقدمت 36 دولة، بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة التي ستمكّن الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).
واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، في شهر إبريل/ نيسان، على تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقراً لفترة محددة، لتمكين تلك الدول من تسخير إمكاناتها لمكافحة كورونا.(وام)
كانت هذه تفاصيل خبر «العشرين» تدرس طلبات تعليـــق الـديـن لـ 36 دولـــة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.