تضخم منطقة اليورو في مايو عند أدنى مستوى خلال 4 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوياته في أربع سنوات تقريباً في مايو/‏ أيار على الرغم من الارتفاع الملحوظ لأسعار الأغذية في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في خفض الطلب على الوقود وتراجع أسعار الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الجمعة إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نزلت بواقع 0.1% في مايو/‏ أيار مقارنة بإبريل/‏ نيسان وزادت 0.1% فقط على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في الشهر الماضي.

وانخفضت أسعار الطاقة 12% على أساس سنوي في مايو/‏ أيار بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 6.5%. وبدون الطاقة والأغذية غير المصنعة واللتين تتسمان بالتقلب الشديد، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ قرارته المتعلقة بالسياسة النقدية، زادت الأسعار 1.1% على أساس سنوي.(رويترز)