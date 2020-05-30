شكرا لقرائتكم خبر عن تضخم منطقة اليورو في مايو عند أدنى مستوى خلال 4 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوياته في أربع سنوات تقريباً في مايو/ أيار على الرغم من الارتفاع الملحوظ لأسعار الأغذية في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في خفض الطلب على الوقود وتراجع أسعار الطاقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الجمعة إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نزلت بواقع 0.1% في مايو/ أيار مقارنة بإبريل/ نيسان وزادت 0.1% فقط على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في الشهر الماضي.
وانخفضت أسعار الطاقة 12% على أساس سنوي في مايو/ أيار بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 6.5%. وبدون الطاقة والأغذية غير المصنعة واللتين تتسمان بالتقلب الشديد، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ قرارته المتعلقة بالسياسة النقدية، زادت الأسعار 1.1% على أساس سنوي.(رويترز)
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