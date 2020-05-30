77 مليار دولار ديون الأسواق الناشئة في شهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي، أول أمس الخميس، إن تقديراته تشير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة جمعت ديوناً بنحو 77 مليار دولار في إبريل/‏نيسان ومايو/‏أيار، مما غير جزئياً اتجاه نزوح ضخم لرؤوس الأموال بلغ 100 مليار دولار، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق مؤتمراً للأمم المتحدة أن صندوق النقد قدم تمويلاً طارئاً بواقع 22 مليار دولار إلى 60 من أصل 103 دول طلبت المساعدة، ومنحاً لتغطية ستة أشهر من مدفوعات خدمة الديون المستحقة له لعدد 27 دولة من الأعضاء الأشد فقراً.

(رويترز)