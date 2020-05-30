شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تتوقع نمواً إيجابياً في الناتج المحلي خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لبلاده نمواً إيجابياً في 2020. وقال لي كه تشيانج، في ختام أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني، إن الصين تتوقع تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي هذا العام إذا جرى ضمان تحقيق الأمن في ستة مجالات رئيسية.
ونقلت مجموعة الصين للإعلام عن لي قوله «سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي للصين، وفي الوقت نفسه علينا ضمان أن كل الإجراءات المتخذة محسوبة جيداً». (رويترز)
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