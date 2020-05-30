شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المستهلكين الأمريكيين يهوي في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض إنفاق المستهلكين الأمريكيين بوتيرة قياسية في إبريل/ نيسان، إذ قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب، ما يدعم توقعات بأن الاقتصاد قد ينكمش في الربع الثاني بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، نزل 13.6 في المئة الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ بدأت الحكومة تتبع السلسلة في 1959، وبعد انخفاض بنسبة 6.9 في المئة في مارس/ آذار. (رويترز)
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