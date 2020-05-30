شكرا لقرائتكم خبر عن عجز تجارة تركيا يقفز 67% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء أمس الجمعة أن عجز تجارة تركيا قفز 67% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان إلى 4.56 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 41.4% وإن الواردات تراجعت 25% مقارنة مع إبريل/ نيسان 2019 ما يعكس تأثير تفشي فيروس كورونا في الاقتصاد. (رويترز)

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