«فيسبوك» ينأى عن «تويتر» في معركتها مع ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سعى مارك زوكربرج، رئيس «فيسبوك» التنفيذي جاهداً، كي ينأى بشركته عن «تويتر» ومعركتها مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع تحرك البيت الأبيض لإلغاء قانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زوكربرج لقناة فوكس نيوز، وهي قناة ترامب المفضلة، «لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن «تويتر» في هذا الصدد».

ويحذف الموقعان المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة، لكن زوكربرج قال إن نهج شركة فيسبوك «ميزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى، إذ إننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتاً».

وفي حين أن «فيسبوك» يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من المراجعة تدوينات السياسيين. وخلافاً لتويتر، تكلف شركة فيسبوك مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق، وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها. (رويترز)