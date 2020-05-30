شكرا لقرائتكم خبر عن طرازا كوبيه وكابروليه من مرسيدس - بنز الفئة E الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تم تصميم طرازي «كوبيه» و«كابروليه» من «مرسيدس - بنز» الفئة E ليجمعا كل السمات التي تمتاز بها هذه الفئة. فقد تم تعزيز الطابع الرياضي للسيارتين بينما تتألق الأجزاء الأمامية بإطلالة متجددة. ويأتي الطرازان الجديدان المجهزان ببابين مع خصائص التطوير الأساسية المخصصة للفئة E في إطار التصميم المعدّل، والتي تشمل الجيل التالي من أنظمة مساعدة السائق ونظام المعلومات والترفيه MBUX، بالإضافة إلى تطوير التصميم الداخلي والخارجي للطرازين بشكل كامل. وسيبدأ طرح طرازي كوبيه وكابروليه من الفئة E لأول مرة في الشرق الأوسط في خريف 2020.

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