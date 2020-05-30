شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق أوروبي لدعم الشركات الاستراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترح المفوضية الأوروبية تأسيس صندوق حجمه 15 مليار يورو؛ (16.6 مليار دولار) لتمويل شركات استراتيجية يعتريها الضعف بفعل أزمة فيروس «كورونا».

وقال تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الصندوق الجديد قد يشتري حصصاً أو يعرض قروضاً على الشركات الاستراتيجية في قطاعات مثل: الرعاية الصحية والفضاء والدفاع والتقنيات الرقمية والصديقة للبيئة. (رويترز)

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