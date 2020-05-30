نمو الناتج المحلي لدول «التعاون» في 2021 بنسبة 0.5 – 2.5 %

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



كشفت توقعات «مركز الإحصاء الخليجي» عن انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 ما بين 0.5 % - 2.5%.

ووفق تقرير صادر عن تعاون مشترك بين 36 منظمة دولية من مجتمع الإحصاء الدولي والمكاتب والنظم الإحصائية الوطنية وبتنسيق من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد؛- تطرق خلاله إلى الأثر الاقتصادي على بعض التكتلات الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على عدة عوامل أهمها السيناريوهات المستقبلية، وأسعار النفط الخام، وسرعة ضبط والسيطرة على الوباء في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ونجاح السياسات المتخذة، وتأثير الوباء على الشركاء التجاريين لدول المجلس.

وبحسب التقرير، فإن توقعات مركز الإحصاء الخليجي تشير إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدول الخليجية للعام الحالي 2020 بين 0.6% كأفضل سيناريو و-1.9% كأسوأ سيناريو.

وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن يزيد الوباء العجز المالي لدول مجلس التعاون بسبب انخفاض الإيرادات لتراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي وانخفاض عائدات الضرائب وعوائد رسوم الخدمات الحكومية، كذلك زيادة الإنفاق الحكومي لتجاوز تأثير الجائحة، حيث يتوقع التقرير أن يزيد العجز في الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 30-40% في 2020.

التجارة العالمية

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية وأبرز المؤشرات والتقديرات الإحصائية الواردة في التقرير، فبحسب تقديرات «الأونكتاد» ومنظمة التجارة العالمية؛ فقد ساهمت جائحة كورونا في تخفيض قيم التجارة العالمية بنسبة 3% في الربع الأول من 2020 مقابل الربع المماثل عن 2019 رغم مؤشرات التعافي

المتواضعة لقيم التجارة في الربع الأخير من 2019، ومن المتوقع أن يتسارع التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني من 2020 ويتوقع انخفاض قيم التجارة العالمية بنسبة 26.9% في الربع الثاني من 2020 مقابل التقديرات للربع الأول من العام نفسه.

وبلغ إجمالي واردات وصادرات المنتجات الطبية في 2019 حوالي تريليوني دولار، بما في ذلك تجارة الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 5% من إجمالي التجارة العالمية للبضائع، وبلغ متوسط التعرفة الجمركية للوازم الطبية المستخدمة لمكافحة فيروس كورونا قرابة 11.5% بينما وصلت هذه التعرفة في بعض الدول إلى 27% وساعدت الاتفاقيات الدولية الثنائية خلال انتشار الجائحة في تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات من هذه المنتجات واللوازم الطبية بنسبة تعرفة جمركية على الواردات تصل إلى 4.8%.

وقدرت منظمة التجارة العالمية نسبة مساهمة تجارة المنتجات الطبية من إجمالي فاتورة السلع على المستوى العالمي بنحو 1.7%، كذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 20% في شهر مارس/آذار الماضي مدفوعة بانخفاضات حادة في أسعار النفط، وكذلك انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 9% على أساس سنوي.

وبحسب التقرير؛ تراجعت أسعار الوقود بنسبة 33.2% في شهر مارس/آذار الفائت، في حين انخفضت أسعار المعادن والخامات والمواد الغذائية والمواد الخام الزراعية بأقل من 4% خلال الفترة نفسها.

وقدرت منظمة العمل الدولية انخفاض ساعات العمل في الدول العربية في الربع الثاني من العام الجاري 2020 بنحو 10% مقابل انخفاضه للربع الأول بنسبة 6.5%.