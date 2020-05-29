شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الهندسية: سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيا يسهل مهمة المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد المهندس ،رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بما أعلنه وزير المالية بشأن دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهل المهمة علي المصانع ويوفر الوقت والجهد.

وأضاف المهندس في تصريحات خاصة، أن هذا التوجه نحو الميكنة يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسرعة الإفراج عن السلع خاصة المرتبطة بالصناعة وتحديدا مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الاعتماد فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد فقط وهو ما يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدى، لذلك فالميكنة هي الحل الأمثل لهذه المشكلات.