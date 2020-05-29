شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً ويحقق مكاسب شهرية بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية وشهرية ملحوظة.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض الإنفاق الشخضي للأمريكيين بنسبة 13.6% في أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 6.9%.



من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين استغلت الولايات المتحدة على مدار عقود طويلة وأفقدتها مئات المليارات من الدولارات.

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وأكد "ترامب" أن الصين خدعت العالم من خلال إخفاء الحقائق عن فيروس كورونا مما تسبب في وفاة مئات الآلاف وإصابة الملايين فضلا عن الخسائر الاقتصادية.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% وأغلقت عند 1751.7 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% ومكاسب شهرية بنسبة 3.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1754.5 دولار وأقل سعر عند 1725.3 دولار.