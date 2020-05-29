شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا يواصل الهبوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن انخفاض عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة بنحو 15 حفاراً إلى 222 في الأسبوع الجاري.



وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار اثنين إلى 77 حفارا، بينما تراجع إجمالي حفارات النفط والغاز معا بنحو 17 حفارا إلى 301.