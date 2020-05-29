الاقتصاد

ثقة المستهلك الأمريكي ترتفع خلال مايو مع إعادة فتح الاقتصاد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة  خلال الشهر الجاري في ظل اتخاذ الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات الداعمة لإعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي بعد أشهر من الإغلاق بسبب أزمة "".


وأظهر مسح مشترك بين جامعة ميتشيجان ووكالة رويترز أن ثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفعت إلى 72.3 نقطة في مايو/أيار من 71.8 نقطة في أبريل/نيسان فيما توقع محللون القراءة 73.7 نقطة.

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