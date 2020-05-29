شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بأكثر من 3% وتقترب من كسر حاجز 1900 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ويقترب المعدن االصناعي من كسر حاجز 1900 دولار هبوطاً أدناه.



يأتي ذلك على الرغم من استمرار إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف نزيف الخسائر.



كما تستهدف تلك الدول أيضا دعم الطلب والإنفاق من الشركات والأفراد، وهو ما يعيد الاقتصادات إلى مسار النمو.

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تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل انكماشا بنسبة 5% خلال الربع السنوي الأول بينما توقع محللون انكماشا بنسبة 4.8%.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 1904 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1990.8 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1860 دولارا.