شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة الآن ليقترب من المقاومة المحورية 34.60، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 36.00 مبدئياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 29-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.