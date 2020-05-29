شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 29-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 29-5-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وزير المالية محمد معيط دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، بما يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وإصدار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى.

وزير المالية: ندرس تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والجمارك إلكترونياً أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجرى حاليًا دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، بما يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسرعة الإفراج عن السلع خاصة الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه كان قد تلاحظ اعتماد المتعاملين مع الجمارك فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد فقط بعد مواعيد إغلاق البنوك الأمر الذى قد يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدى.

وأضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع القطاع المصرفى، وشركة «إى. فاينانس» لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية عبر منظومة «CPS» التى تتيح للعميل ذلك، إضافة إلى تغذية حسابه الجارى لدى الجمارك على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع من خلال إتاحة شاشة السداد عن طريق البنك له فى مكتبه أو أى مكان يحدده دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مع إمكانية سداد الضرائب والرسوم الجمركية من خلال الإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية من الهواتف المحمولة.

وزيرة التجارة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارىأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى، وعضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسنى وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبد العزيز نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل . وزيرة التجارة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارىأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى، وعضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسنى وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبد العزيز نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل .

ويأتى هذا القرار، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، فى إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى بإعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للإستثمار فى السوق المصرى.

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استقرار أسعار الذهب في مصراستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد ارتفاع ملحوظ لجميع الأعيرة أمس بقيمة 10 جنيهات، نتيجة صعود سعر الذهب عالميا بأكثر من 25 دولار جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، فيما يستمر اغلاق سوق الصاغة بمصر وتوقف حركة المبيعات حتي السبت 31 مايو. استقرار أسعار الذهب في مصراستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد ارتفاع ملحوظ لجميع الأعيرة أمس بقيمة 10 جنيهات، نتيجة صعود سعر الذهب عالميا بأكثر من 25 دولار جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، فيما يستمر اغلاق سوق الصاغة بمصر وتوقف حركة المبيعات حتي السبت 31 مايو.

وقال مصطفى نصار، الخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب تسجل 760 جنيها كسعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر و18 سجل 651.50 جنيه للجرام وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام وعيار 24 يسجل 868.5 جنيه للجرام والجنيه الذهب 6080 جنيها، أوقية الذهب 1721 دولار.



أسواق أوروبا تتراجع جماعيا فى آخر جلسات الأسبوع أسواق أوروبا تتراجع جماعيا فى آخر جلسات الأسبوع انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية جماعيا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدار الأسبوع، حيث ضغطت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على الحالة الإيجابية التي شعر بها المتعاملون خلال الأسبوع لنتائج فتح الاقتصادات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 1.13% إلى 351 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بواقع 3.6%، كما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.24% إلى 4714 نقطة، وفقد "فايننشيال تايمز 100" البريطاني 0.96% عند 6158 نقطة، فيما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.49% إلى 11602 نقطة.