شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى بدر": التشديد على المصانع بانتظام العمل خلال ذروة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الجمعية شددت على المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية، البالغ عددها 600 مصنع، ضرورة الالتزام بانتظام العمال خلال فترة ذروة فيروس كورونا المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية للعاملين، علاوة على التواصل مع الجمعية لسرعة إنهاء أي مشاكل تواجه المصانع خلال إعادة النشاط الاقتصادي مرة أخرى، سواء توفير مستلزمات وإجراءات الوقاية من الفيروس أو حدوث إصابات بالفيروس بين العمال.

وحول حجم الطاقة الإنتاجية بمصانع مدينة بدر، قال "العادلي"، إن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع انخفض بشكل كبير، وتتفاوت النسبة بكل مصنع، ويصل متوسط الطاقة حالياً نحو 40% من إجمالي الطاقة الإنتاجية، مضيفا نتمنى ألا تقل الطاقة الإنتاجية عن المعدل الحالي، بل وترتفع مع توقعات قرارات الحكومة بعودة بعض القطاعات للعمل مرة أخرى منتصف الشهر المقبل.

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وحول مبادرات الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، أشاد "العادلي"، بكافة المبادرات المتخذة من الحكومة والبنك المركزي، قائلا إن الدولة أظهرت وعياً وتنسيق بشكل كبير بين كافة أجهزتها للحد من تداعيات فيروس كورونا، إلا أن الأزمة ليست مشكلة قطاع بعينه أو حتى مشكلة دولة، وكلنها أزمة عالمية وتأثر سلباً على الاقتصاد بشكل كبير، ومع ذلك نحاول تجاوز الأزمة واستمرار العمل بالمصانع، وعدم توقفها مثل نشاط السياحة.

وعن رأيه في مطالبات خفض أسعار الغاز للمصانع، أكد "العادلي"، على ضرورة خفض سعر الغاز للمصانع، من أجل خفض تكاليف الصناعة للقطاعات المختلفة حتى تتمكن الشركات من المنافسة التصديرية للخارج، مشيراً إلى أن السعر العالمي للغاز منخفض بنسبة كبيرة قياساً على الأسعار في مصر، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج مرتفعة وفق كل صناعة.