تعرف على فروع «البنك الأهلي» التي تبدأ العمل من الغد «السبت 30 مايو 2020»

أعلن البنك الأهلي المصري، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بعدد من فروعه اعتبارا، من غد السبت 30 مايو 2020، من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح البنك الأهلي المصري، أن فروع المراكز التجارية والفروع الإلكترونية، تعود للعمل اعتباراً من غد السبت 30 مايو، أما باقي الفروع فيتم استئناف العمل بها بدءاً من بعد غد الأحد 31 مايو، بالمواعيد الجديدة للقطاع المصرفي التي أعلنها البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي.

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وأكد البنك الأهلي المصري، أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر إيقاف العمل خلال الفترة من الأحد 24 مايو إلي الخميس الموافق 28 مايو.

وقرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المحلية، 5 أيام عمل بداية من 24 مايو وحتى أمس الخميس 28 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد البنك المركزي، أنه من المقرر أن تستأنف جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، عملها صباح يوم الأحد بعد القادم الموافق 31 مايو 2020.