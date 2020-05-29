شكرا لقرائتكم خبر عن اختبر معلوماتك وعيد مع البورصة..مسابقة على فيس بوك والجائزة ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة البورصة المصرية، خلال عطلة عيد الفطر، مسابقة "اختبر معلوماتك وعيد مع البورصة" لاختبار معلومات المواطنين حول سوق المال المصري، وحددت البورصة ألف جنيه جائزة لفائز يومياً، ونشرت أسئلة المسابقة على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونوهت إلى أن الإجابات الصحيحة للأسئلة متاحة كمعلومات في الموقع الإليكتروني للبورصة، وفي حال وصول إجابات صحيحة لأكثر من مشترك، سيتم اختيار الفائز من بين الأسماء عشوائياً.

طورت إدارة البورصة المصرية، منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض أخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال، وذلك في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التواصل بين أطراف السوق المختلفة واستئناف جهودها لرفع مستويات وعي المجتمع بدور أسواق المال في الاقتصاد والحياة اليومية في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19".

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وتضم عملية التطوير 3 منتجات يتم بث حلقاتها، "إلكترونياً عن بعد"، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة المصرية وهي كالآتي: المنتج الأول "EGX TALKS"، وهي خدمة جديدة تقدمها البورصةتنشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن أخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهي خدمة تستهدف مزيد من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية، وستطلق البورصة اليوم أولى حلقات أول منتج وهو "EGX TALKS" والبداية ستكون مع شركة فوري للتكنولوجيا المالية للوقوف على أخر المستجدات بالشركة ومدى تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وكيف تعمل على استمرار نشاطها وأعمالها، وذك من خلال مقابلات يتم إجرائها مع مسئولي الشركات المقيدة.

المنتج الثاني: "EGX COURSE"، وهي خدمة تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار في أسواق المال، المنتج الثالث:" IR Highlights"، وهي خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ماهو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.