شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-5-2020 بسوق العبور.. والبامية بـ15 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-5-2020، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.75-4.75 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البطاطس ما بين 1.5-2.7 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 –3.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الكوسة ما بين 2-4 جنيه، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 2.5-5 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.25-4.25 جنيه.

واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 2-4 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدى ما بين 2-4.5 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الحامى البلدى بين 2-4.5 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 14 إلى 24 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الملوخية من 3 – 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار البلدى ما بين 2–4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 –56 جنيهات، وسجل سعر البسلة بين 4-7 جنيهات.

وبلغ سعر البامية بين 15 جنيه، وتراوح سعر السبانخ بين 3-4 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر القلقاس ما بين 5-9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم ما بين 12-20 جنيه، وبلغ سعر اللفت 1.25 جنيه، وتراوح سعر البنجر بين 2-4 جنيه، وتراوح سعر القثاء بين 3-4 جنيه، فيما بلغت أسعار التفاح المصرى بين 5-10 جنيهات للكيلو، وتراوح أسعار تفاح أمريكى إيطالى بين 17-23 جنيه، وتراوح سعر الليمون بين 4-12 جنيهاً للكيلو.

Advertisements

جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.