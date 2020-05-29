شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6650، وطالما أن السعر فوق 0.6580، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 0.6685 لتأكيد الاندفاع نحو 0.6774 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6580 والمقاومة 0.6720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد