شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار السيناريو السلبي المتوقع لهذا اليوم، ليفتح الطريق أمام التوجه نحو 32.95 الذي يمثّل هدفنا السلبي الرئيسي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيدفع السعر للارتفاع وزيارة مستوى 36.96 كمحطة إيجابية أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.50 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط