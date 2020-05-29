شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر مستوى 33.00 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 30.67 وتمتد إلى 28.80، مع الانتباه إلى أن اختراق 33.00 والثبات فوقه سيدفع السعر لاختبار مستوى 34.60 مجدداً قبل تحديد مصير وجهة التالية بشكل أوضح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 34.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط