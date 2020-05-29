شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق المقاومة المخترقة للعلم الصاعد، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، إلى جانب مؤشر ستوكاستيك الذي يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف المسار الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي الأول عند 18.45، بينما يمثل الثبات فوق 17.10 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد