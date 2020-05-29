شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة الهابطة الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي تدعم فرص اختراق المقاومة المذكورة للاندفاع نحو مواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تصل إلى 1764.00 ثم 1810.00، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 1691.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد