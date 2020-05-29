شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد مكسب شهري قياسي بدعم آمال تحقيق توازن سريع بالسوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بفعل تجدد مخاوف ضعف الطلب فى الولايات المتحدة ، بعد زيادة كبيرة غير متوقعة فى مخزونات الخام التجارية ، ويضغط على أسعار أيضا التوترات السياسية حول هونغ كونغ ، لكن الأسعار العالمية بصدد تسجيل مكسب شهري قياسي ، بدعم آمال تحقيق توازن سريع بالسوق ، فى ظل مؤشرات على تعافي مستويات الطلب العالمي ، وتقلص المعروض بفضل تنفيذ تحالف "أوبك بلس" اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.8% إلى مستوي 32.39$ ، من مستوى الافتتاح عند 33.68$، وسجل أعلى مستوي عند 33.75$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 34.70$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 35.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 35.38$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 5.1% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 6.1% ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى 11 أسبوع عند 34.78$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.5% ، بعدما فقدت فى اليوم السابق نسبة 5.1%.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 أيار/مايو،فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات زاد إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 535 مليون برميل ، مرتفعا بأكثر من 13% فوق متوسط خمس سنوات ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين يوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بشأن الصين يوم الجمعة ،وكان ترامب قد تعهد برد قوي من الحكومة الأمريكية على قانون الأمن القومي الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ.

وكان مجلس الشعب الصيني قد وافق رسميا يوم الخميس على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ، الأمر الذي عقد الأزمة السياسية الحالية مع الولايات المتحدة.

تصاعد التوترات الجيوسياسية حاليا بين الولايات المتحدة والصين ، ينذر بتدهور العلاقات التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل فى كانون الثاني/يناير الماضي ،الأمر الذي سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على النفط المنهار فعليا بسبب جائحة فيروس كورونا.

على صعيد تعاملات أيار/مايو ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالخام الأمريكي "عقود يونيو" مرتفعا بأكثر من 70% ،بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري على الإطلاق ، والخام الدولي "نفط برنت،تسليم يوليو" مرتفعا بأكثر من 32% ، بصدد تسجيل أكبر مكسب شهري منذ آذار/مارس 1999.

ويعاذ هذا المكسب الشهري القياسي الضخم ، إلى آمال تحقيق التوازن سريعا بالسوق ، فى ظل مؤشرات على تعافي مستويات الطلب العالمي ، وتقلص المعروض بفضل تنفيذ تحالف " أوبك بلس" اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

تواصل معظم الحكومات فى مختلف أنحاء العالم ، توسيع نطاق عمليات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية المتوقفة ، الأمر الذي يدعم تحسن مستويات استهلاك الوقود مع تحرك المزيد من السيارات على الطرق ، وقريبا جدا سوف تستأنف حركة الطيران الدولية.

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ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتعافي مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وآمال حدوث المزيد من التعافي فى مستويات الطلب العالمي ، يدعم اتجاه السوق لتحقيق المزيد من التوازن ، خاصة فى ظل الالتزام الهائل من كبار منتجي تحالف "أوبك بلس" فى تنفيذ اتفاق خفض الإمدادات العالمية.

فى روسيا انخفض إنتاج النفط بالقرب من المستهدف البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، بموجب تنفيذ اتفاق أوبك بلس لخفض المعروض العالمي.

وبدأ التحالف فى تنفيذ تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.

وقال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" إن زيادة الطلب على الوقود من شأنه أن يساعد فى خفض الفائض العالمي الحالي البالغ 7 إلى 12 مليون برميل بحلول حزيران/يونيو أو تموز/يوليو القادمين.

وعلى حسب بعض البيانات الأولية المستندة على رصد الشحنات ، خفض تحالف "أوبك بلس" صادرات النفط بشكل حاد فى النصف الأول منذ هذا الشهر ، فى بداية قوية لتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وقالت السعودية إنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق "أوبك بلس" اعتبارا من أول حزيران/يونيو المقبل بمقدار مليون برميل يوميا ، لينزل إجمالي إنتاج النفط حينها إلى 7.5 مليون برميل يوميا ، بانخفاض قدره 40% من مستويات الضخ فى نيسان/أبريل الماضي.

يأتي هذا الخفض الطوعي فى الإنتاج السعودي ، بهدف تسريع وتيرة تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط العالمية ،ودعم الأسعار الرخيصة ،وفى هذا الإطار أيضا تعهدت دول الإمارات العربية المتحدة و الكويت بخفض إضافي للإنتاج الشهر المقبل بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

وفى مقابلة مع تليفزيون "بلومبيرغ" قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إن التوقعات للنصف الثاني من هذا العام تبدو مشجعة مع تعافي الاقتصاد العالمي.

فى الولايات المتحدة انخفض إنتاج النفط منذ منتصف آذار/مارس الماضي بحوالي 1.7 مليون برميل ، ليستقر الإجمالي عند 11.4 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2019.

هذا الانخفاض الكبير فى الإنتاج الأمريكي ، وراءه إغلاق واسع فى منصات استخراج النفط الصخري ، بسبب أسعار الخام الرخيصة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها كبار المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.