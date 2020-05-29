شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الكندي ينكمش شهريا بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الناتج المحلي الإجمالي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 7.2% فى آذار/مارس ،بأسوأ وتيرة على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بمعدل 9.0 % ،وسجل الاقتصاد الكندي نمو بمعدل 0.0% فى شباط/فبراير .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاقتصاد الكندي ينكمش شهريا بأسوأ وتيرة على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.