شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا إنفاق المواطن الأمريكي يهبط لمستوي قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر نيسان/أبريل منخفضا بمقدار 13.6% ، فى مستوي قياسي جديد منخفض ،أسوأ من متوسط توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 12.6% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 7.5% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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