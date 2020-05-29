شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 10 أسابيع قبيل مؤتمر "دونالد ترامب" بشأن الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عشرة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة شهرية فى 2020 ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، وقبيل مؤتمر صحفي مرتقب لدونالد ترامب بشأن الأزمة السياسية مع الصين حول مدينة هونغ كونغ.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 97.98 نقطة الأدنى منذ 17 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.52 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.55 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات شهر أيار/مايو ،تراجع مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن بنسبة 1.1% ، بصدد تكبد أول خسارة شهرية فى 2020 ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تباطؤ طلب الدولار ،فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع توالي إعلان دول العالم تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا ،واقتراب دول مثل إيطاليا وإسبانيا فى السيطرة تماما على الفيروس التاجي.

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وتحسنت الشهية أيضا بفضل بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات فى الصين ، زادت آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من تداعيات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الإعلان عن تحفيز اقتصادي ضخم لدعم دول منطقة اليورو الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،والتي توضح مدي تفاقم أضرار أكبر اقتصاد فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر نيسان/أبريل المتوقع انخفاض بنسبة 12.6% من انخفاض بنسبة 7.5% فى آذار/مارس ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 7.0% من انخفاض بنسبة 2.0% الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:45غرينتش مؤشر شيكاغو الصناعي المتوقع 40.1 نقطة فى أيار/مايو من 35.4 نقطة فى نيسان/أبريل.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين يوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بشأن الصين يوم الجمعة ،وكان ترامب قد تعهد برد قوي من الحكومة الأمريكية على قانون الأمن القومي الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ.

وكان مجلس الشعب الصيني قد وافق رسميا يوم الخميس على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ، الأمر الذي عقد الأزمة السياسية الحالية مع الولايات المتحدة.