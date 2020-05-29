شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 3 أشهر بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بدعم الهبوط الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وأسعار المعدن الأبيض بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري فى نحو أربع سنوات ، بفضل عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.9% إلى مستوي 17.70$ الأعلى منذ 28 شباط/فبراير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.36$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.25$.

حقق معدن الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عشرة أسابيع عند 98.02 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية الواسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم هبوط الدولار الأمريكي يدعم أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية ، إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

وعلى صعيد تعاملات شهر أيار/مايو ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية اليوم ، فأسعار الفضة مرتفعة حتى الآن بأكثر من 18% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ حزيران/يونيو 2016.

يعاذ هذا المكسب الشهري الأكبر فى نحو أربع سنوات ، بفضل عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ، خاصة التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي المتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.