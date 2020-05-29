شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 11 أسبوعا بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى 11 أسبوع المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 أسبوعا عند 356.05 نقطة ، فى ظل آمال تعافي الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا من تداعيات جائحة كورونا ،وبعد الإعلان عن تحفيز اقتصادي ضخم فى منطقة اليورو.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الخمس جلسات الأخيرة ، لينزل عن أعلى مستوى فى 11 أسبوع ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بفعل مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى صعيد جلسات شهر أيار/مايو مايو ،والتي تنتهي رسميا بجلسة اليوم ، حقق مؤشر ستوكس أوروبا حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 6% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي.

دعم تلك المكاسب ،آمال تعافي الأنشطة الاقتصادية سريعا فى أوروبا ، مع توالي الحكومات فى تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ،بالإضافة إلى الإعلان عن تحفيز اقتصادي ضخم فى منطقة اليورو.

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كشفت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن خطط لإنشاء صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ،لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وبحسب الخطط المقترحة فان إيطاليا وإسبانيا الدولتان الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ستحصلان على نصيب الأسد من إجمالي 750 مليار يورو ،ستحصل روما على 173 مليار يورو منها 82 مليار فى شكل منح ،بالإضافة إلى 91 مليار على شكل قروض ،بينما تحصل مدريد على 140 مليار يورو ، 77 مليار منحة و 63 مليار قرض.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين يوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بشأن الصين يوم الجمعة ،وكان ترامب قد تعهد برد قوي من الحكومة الأمريكية على قانون الأمن القومي الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ.

وكان مجلس الشعب الصيني قد وافق رسميا يوم الخميس على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ، الأمر الذي عقد الأزمة السياسية الحالية مع الولايات المتحدة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.7% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.0%.