شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كاتربللر (CAT) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 124.52، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، واكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مغلقاً على خسائر بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -1.68 نقطة ليستقر على سعر 120.74 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 118.95، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 150.46 إلى 100.01)، ومع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 118.95، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 126.32 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر كاتربللر لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 29-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.