شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كاتربللر (CAT) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 124.52، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، واكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مغلقاً على خسائر بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -1.68 نقطة ليستقر على سعر 120.74 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 118.95، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 150.46 إلى 100.01)، ومع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 118.95، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 126.32 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه