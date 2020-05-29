بنك أوف أمريكا يجني أرباحه – تحليل – 29-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -4.31% بما يعادل -1.12 نقطة ليستقر على سعر 24.86 دولار، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 26.19، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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