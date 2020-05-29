شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل – 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة الفرعي 148.69، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بالمدى القصير، مدعماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.20% بما يعادل 0.30 نقطة ليستقر على سعر 149.82 دولار، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما قد يكبح من صعود السهم خلال تداولاته القادمة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 148.69، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 185.45.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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