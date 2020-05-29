شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بنسبة بلغت-1.24% بما يعادل -0.39 نقطة ليستقر على سعر 31.12 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 29.85، ليستهدف مستوى المقاومة 36.98.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه