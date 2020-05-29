شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. وسعر الأوقية يسجل 1737.80 دولار بسبب هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي ، فيما تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، إذ إن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب "كورونا" منحت المستثمرين آمالاً بشأن تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي .
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.55% أو ما يعادل 9.55 دولار إلى 1737.80 دولار للأوقية، متجها لتسجيل مكاسب شهرية تصل إلى 2% حتى الآن .
فيما انخفض المعدن النفيس للأسبوع ، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أول أمس الأربعاء حيث عززت تدابير الإغلاق في جميع أنحاء العالم الآمال في انتعاش اقتصادي .
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلا 1725.97 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق رد الولايات المتحدة على تشديد بكين السيطرة على إقليم هونج كونج ، بعد أن وافق البرلمان الصيني على تشريع للأمن القومي أمس الخميس.
وسيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي تعهد بردا قوي ، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم .
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات الدخل والإنفاق، وكذلك بيانات الميزان التجاري في وقت لاحق اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. وسعر الأوقية يسجل 1737.80 دولار بسبب هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.