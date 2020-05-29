شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود استنادا على هبوط الدولار الأمريكي قبل مؤتمر"دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات ، يأتي هذا قبيل مؤتمر صحفي هام لرئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" من المتوقع أن يعلن خلاله عن عقوبات على مسؤولين صينيين ،ردا على قانون الأمن القومي الصيني لهونغ كونغ.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.6% إلى 1,726.80$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,716.92$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,712.68$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,693.66$ للأونصة ، وبدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.4% ،ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عشرة أسابيع عند 98.08 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ، مع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ، خاصة بعد الإعلان عن تحفيز اقتصادي ضخم فى أوروبا ،وآمال تعافي الاقتصادات الكبرى سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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ويدعم ارتفاع أسعار الذهب أيضا ، عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين يوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بشأن الصين يوم الجمعة ،وكان ترامب قد تعهد برد قوي من الحكومة الأمريكية على قانون الأمن القومي الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ.

وكان مجلس الشعب الصيني قد وافق رسميا يوم الخميس على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ، الأمر الذي عقد الأزمة السياسية الحالية مع الولايات المتحدة.

على صعيد تعاملات أيار/مايو الجاري ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بنسبة 2.4% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاطر الغير مسبوقة التي تسيطر على الأسواق العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.58 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,119.63 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.