شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة كورونا التضخم فى أوروبا يهبط لأدنى مستوى فى 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعة بنسبة 0.1% ،بأقل وتيرة منذ حزيران/يونيو 2016 ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.1% ،أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.8% ،طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.9%.