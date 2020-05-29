شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر النفط ينخفض بنسبة 1.2% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:42 مساءً, 29 مايو 2020 م المناطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، صباح اليوم، بمقدار 43 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.2% ليقف عند 34.86 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم بمقدار 57 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.7 % ليستقر عند 33.14 دولاراً أمريكياً.

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