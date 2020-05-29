شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستقر عند 1723.30 دولاراً أمريكياً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:37 مساءً, 29 مايو 2020 م المناطق - الرياض استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، عند 1723.30 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 25.65 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 1.49% ليقف عند 1694.60 دولاراً أمريكياً.

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