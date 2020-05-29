شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أول مكسب شهري فى 2020 بفضل التحفيز الاقتصادي الضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وأول مكسب شهري فى 2020 ،بفضل التحفيز الاقتصادي الضخم التي أعلنته المفوضية الأوروبية لدعم دول منطقة اليورو الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1113$ الأعلى منذ 30 آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1076 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1065$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى الآن بنسبة 1.9% مقابل العملة الأمريكية ،بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي فى نحو شهرين ،بفضل إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة.

واليورو مرتفعا أيضا بنسبة 1.5% مقابل الدولار ، على مدار كامل تعاملات شهر أيار/مايو ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري فى عام 2020 ، بفضل التحفيز الاقتصادي الضخم فى أوروبا.

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كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطط لإنشاء صندوق تحفيز اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ،لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وبحسب الخطط المقترحة فان إيطاليا وإسبانيا الدولتان الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ستحصلان على نصيب الأسد من إجمالي الصندوق ،ستحصل روما على 173 مليار يورو منها 82 مليار فى شكل منح ،بالإضافة إلى 91 مليار على شكل قروض ، بينما تحصل مدريد على 140 مليار يورو ، 77 مليار منحة و 63 مليار قرض.

ودعم تلك المكاسب أيضا ،بيانات أفضل من التوقعات عن أداء القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال أيار/مايو ،والتي تحققت بفضل تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،بجانب إعلان الحكومات الكبرى فى أوروبا عن تخفيف المزيد من تلك القيود ،مع تسريع عمليات فتح الاقتصادات المغلقة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة فى أوروبا ، عن مستويات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو خلال أيار/مايو ، والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 فى القارة العجوز.

وتصدر بنفس التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.3% فى نيسان/أبريل ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.8% من ارتفاع بنسبة 0.9% الشهر السابق.