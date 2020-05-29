شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم مع تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في شهرين والأنظار على مؤتمر ترامب حول الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 17 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية في مركز جريسوولد لدراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون في نيوجيرسي والمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطون حول الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.16% لتتداول حالياً عند 836.97$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 835.62$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 838.92$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 98.27 مقارنة بالافتتاحية عند 98.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس اتساع تراجع الإنفاق الشخصي إلى 12.6% مقابل 7.5% في آذار/مارس الماضي، واتساع تراجع الدخل الشخصي إلى 7.0% مقابل 2.0% في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري اتساع التراجع إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.8$ مليار مقابل 64.2$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.1 مقابل 35.4 في نيسان/أبريل الماضي.

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وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 73.7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 71.8 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس تمرير البرلمان الصيني مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة وتابعنا منذ قليل تحذير حكومة هونج كونج التي تحتشد وراء خطط بكين من أن سحب واشنطون دعمها لها كمركز مالي عالمياً قد يكون "سيفاً ذو حدين" مع حثها لواشنطون التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للمدينة.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي بأن مدينة هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، ما آثار تساؤلات حيال العلاقات التجارية المتواتية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة، وعزز القلق حيال إمكانية فرض واشنطون عقوبات اقتصادية على المسئولين الصينيين والشركات الصينية أو حتى تمزيق الصفقة التجارية للمرحلة الأولى وفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب اختار الصمت على احتجاجات هونج كونج الديمقراطية الموسعة العام الماضي وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات الأمريكي الصينية تدهورت منذ ذلك الحين بشكل موسع وبالأخص خلال جائحة كورونا، وتابعنا أيضا الأربعاء تمرير مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدين الصين لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج بغرب الصين.