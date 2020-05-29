شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يتكبد خسائر كبيرة-تحليل - 29-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر القهوة مؤخرا بشكل سلبي نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الهابطة ولنلاحظ ابتعاده عن المقاومة الرئيسية المستقرة عند 106.40 متكبدا بذلك خسائر كبيرة بانجذابه نحو مستوى 98.20.
نتوقع حاليا وبتشكيل مستوى 103.70 لمقاومة إضافية, استئناف السعر للهجوم السلبي ليحاول بذلك الوصول نحو 97.40 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 90.00 ليضغط بذلك على دعم القناة الهابطة الرئيسية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 103.00 و 97.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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