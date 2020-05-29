شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينهي المسار التصحيحي الصاعد- تحليل - 29-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج يوم أمس مستوى 119.40 مواجها بذلك مقاومة القناة الفرعية الصاعدة لنلاحظ ارتداده بشكل سلبي وسريع نحو 118.80, نتوقع حاليا أنهاء السعر للمحاولات التصحيحية الصاعدة نظرا لاستقراره العام ضمن القناة الهابطة والتي تمتد مقاومتها حاليا نحو 119.75. مما سبق, سنتخذ الميل الهابط ولنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي البدء بالهبوط ليستهدف بذلك مستوى 118.20 وصولا نحو 117.30 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.55 و 118.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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